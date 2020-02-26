В Корее придумали, как зарядить электромобиль за 5 минут

Корейские инженеры представили новейшую технологию, с помощью которой электрокары до уровня 80% можно зарядить всего за пять минут, пишет ACS Publications.



Как подчеркнули специалисты, решение, позволяющее увеличить емкость всех систем хранения энергии электромобилей в несколько раз, "лежало на поверхности".



"Но почему-то никто не сделал это раньше", - заявили разработчики.



Отметим, что на сегодня многие электромобили имеют аккумуляторы с графитовым анодом, который не обеспечивает большую мощность при зарядке авто. А ученые из Кореи предлагают с графитовых аккумуляторов перейти на кремниевые. Это значительно увеличит запас хода электрокаров.



Однако испытатели признались, что кремниевые аккумуляторы не обладают длительным запасом прочности - спустя несколько зарядок мощность аккумулятора сильно снижается.



Изобретатели начали искать решение этой проблемы и "присмотрелись к обычным бытовым вещам - воде, маслу и крахмалу".



Инженеры растворили кремний в масле, а крахмал в воде, затем полученные субстанции между собой смешали. После термической обработки материала получился хороший углеродно-кремниевый композит, у которого емкость в четыре раза больше, чем у графита.



При этом его батарея стабильна на протяжении не менее 500 циклов зарядки. "Это не идеально, конечно, но, тем не менее, очень достойно", - заявили специалисты.



Они добавили, что теперь владельцы электрокаров могут заряжать свои транспортные средства за пять минут.

