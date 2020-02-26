Большинство украинцев за возвращение Донбасса без каких-либо условий

Большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.



По данным опроса, 13% граждан хотели бы, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

