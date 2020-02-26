Из-за коронавируса могут перенести Евровидение

Евровидение-2020 могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает нидерландский вирусолог Аб Остерхау, передает AD."Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - сообщает Остерхау.

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У Европейского Языкового Союза всегда есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций (природная катастрофа или террористический акт).



"Возможно будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. Как бы то ни было, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением "Евровидения - 2020". Организаторы и представители EBU тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

