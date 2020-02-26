Джемилев призывает крымчан к ненасильственному сопротивлению российской оккупации

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев призывает жителей Крыма к ненасильственному сопротивлению российской оккупации.



"Нет сомнения в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации, другого не может быть… Насколько быстро это произойдет - зависит от многих факторов, в том числе в определенной степени и от самих жителей Крыма. Я призываю всех сменить страх на презрения к оккупантам и действовать по принципам мирного, ненасильственного сопротивления оккупации. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своих детей, будущем своего полуострова", - сказал Джемилев на Age Crimean forum в среду в Киеве.



Он подчеркнул, что оккупационные войска должны быть немедленно выведены с украинской территории, возмещен нанесенный в результате агрессии ущерб, а виновные в агрессии должны быть наказаны.



Джемилев подчеркнул, что все стороны должны строго соблюдать принцип международного права, выполнять решения и резолюции, постановления общепризнанных международных организаций, в том числе ГА ООН, ПА Совета Европы, Международного суда ООН, ОБСЕ.

