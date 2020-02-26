Мужчина, который совершил самоподжог под ОП, находится в реанимации

Мужчина, который совершил самоподжог под Офисом Президента, сейчас находится в реанимации, состояние пациента тяжелое. Об этом журналистам сообщил врач хирург из Киевской городской клинической больницы № 2 "Ожоговый центр", передает корреспондент УНН.



Отвечая на вопрос, тяжелое ли у пациента состояние у пострадавшего, врач ответил: "Да".



По словам медика, пока пациенту сделали только перевязку и взяли анализы.



Также врач отметил, что из реанимации мужчину переведут через 10 дней, или даже через две недели. Кроме того, планируется оперативное вмешательство - пересадка кожи.



Отвечая на вопрос, о чем говорил врач с представителями Офиса Президента, он сказал: "Еще не обсуждали эти вопросы. Я еще не говорил ни с криминалистами, ни с кем-то другим".



Как стало известно журналистам, мужчину, который совершил самоподжог под стенами Офиса Зеленского зовут Александр Леонидович Бурлаков.

