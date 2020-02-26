Шарапова завершила карьеру

Известная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.



Об этом 32-летняя Шарапова заявила в своей колонке на сайте vanityfair.com.



"Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Покинуть спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай", - написала Шарапова.



Шарапова является победительницей пяти турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, а также Итогового турнира WTA-2004. Также в ее активе серебряная медаль Олимпиады-2012. Всего на счету россиянки 36 титулов на турнирах WTA.



В марте 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, из-за чего россиянка была отстранена на 15 месяцев.



Свою последнюю победу на турнирах WTA Шарапова одержала в 2017 году, выиграв соревнования в китайском Тяньцзине. На Australian Open-2020 года она выбыла в первом круге.

