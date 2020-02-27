В Раду подали проект постановления об увольнении Малюськи с поста министра юстиции
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев инициировал увольнение с должности министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины в среду, 26 февраля.
Напомним, ранее Малюська, который в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен и зарплату за декабрь в 226 000 гривен, заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса, так как "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания".
Источник: Strana.ua
09:12