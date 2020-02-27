Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призывы на Украине к пересмотру минских соглашений по Донбассу, заявил, что подобное с украинской стороны не является чем-то новым, Москва будет руководствоваться в этом вопросе резолюцией Совета безопасности ООН.

"Мы уже не первый раз слышим и от господина (главы МИД Украины Вадима) Пристайко и от других членов руководства украинского тезис о необходимости пересмотреть минские договоренности. Это не новая тема, украинское правительство давно этим занимается, еще со времен правительства (Петра) Порошенко", - сказал Лавров на пресс-конференции, добавив, что это "не новые идеи".



"Если господин Пристайко собирается, как вы сказали, склонять стороны к принятию новых каких-то решений, то мы будем руководствоваться резолюцией Совета безопасности ООН, которая единогласно утвердила минские договоренности", - отметил глава МИД РФ.

