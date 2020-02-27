На Украине промпроизводство падает уже восьмой месяц подряд

Промышленное производство на Украине в январе 2020 году снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, тогда как в январе прошлого года был зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.



Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2020 к январю-2019 сократилось на 4,7%.



Госстат указывает, что по отношению к последнему месяцу прошлого года промышленное производство в первом месяце этого года упало на 8,4%, однако с учетом сезонного фактора - рост на 1,2%.



Отметим, что январь стал уже восьмым месяцем подряд, когда в Украине сокращается промпроизводство в сравнении с аналогичным периодом годичной давности. Последний раз рост фиксировали еще в мае 2019 года.



Промышленное производство на Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. Но в 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%. А в 2019 году промпроизводство снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

