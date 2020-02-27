В России сообщили о задержании банды украинцев, производившей наркотики

В России ликвидировали большую нарколабораторию и задержали украинских граждан. Украинское посольство в РФ проверяет информацию о задержании украинцев.



О задержании сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает "Интерфакс".



"Задержаны четверо граждан Украины, которые занимались их (наркотиков, - Ред.) изготовлением и шесть межрегиональных курьеров", - заявил Колокольцев.



По информации МВД РФ, задержанные с начала 2018 года до сентября 2019 года якобы синтезировали наркотики в одном из сел Московской области. Местные правоохранители заявили об изъятии почти тонны наркотиков.



На след вероятных организаторов криминального бизнеса российским силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, которые доставляли запрещенный товар до нескольких городов РФ. Впоследствии, как сообщают в ведомстве, местные правоохранители задержали двух украинских граждан на автомобиле.



Операцию проводили в течение пяти месяцев, отметили в МВД РФ. Украинцам инкриминируют незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.



Задержание украинцев прокомментировал изданию "Укринформ" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам посольство начало проверку этой информации.



"Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали", - заявил он.

