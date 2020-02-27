Кабмин изменит регламент работы

С 1 июля правительство будет работать по обновленному регламенту, сообщил в среду, 26 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук после заседания Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.



"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета министров. С 1 июля этого года правительство будет работать немного иначе", - сказал он.



По словам Гончарука, речь идет о внутренних процедурах, которые приведены в соответствие с европейскими и лучшими мировыми практиками.



"Правительство будет больше фокусироваться на формирование политики. Фактически будем более серьезно учитывать аналитические продукты, будем серьезнее фокусироваться на стратегических вещах, на среднесрочных и долгосрочных целях", - добавил премьер.



Ранее в СМИ появилась информация о том, президент Владимир Зеленский намерен уволить Гончарука и назначить на его должность бизнесмена Сергея Тигипко. Журналисты утверждают, что вопрос со сменой премьера решен на 99%.

