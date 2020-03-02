В Португалии появилась шоколадная статуя Роналду

В Португалии появилась статуя футболиста Криштиану Роналду из шоколада. Об этом сообщается в ролике Euronews.



Шоколадную фигуру легендарного португальского форварда туринского Ювентуса в полный рост создал известный шоколатье Хорхе Кардозу.



Статую представили в рамках карнавала в Оваре, округ Авейру в Португалии. Сообщается, что на создание шоколадной фигуры у мастера ушло около 200 часов.



По окончанию карнавала статую выставят в музее Роналду на острове Мадейра. Реакция самого звездного форварда пока неизвестна.





