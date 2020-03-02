Потребление молочных продуктов снижает риск инсульта

Как отмечает The Daily Mail, было проведено исследование с участием более 400000 человек. Ученых из Университета Оксфорда интересовал рацион добровольцев и статистика инсультов. Оказалось, активное потребление молока, сыра и йогурта защищало от инсульта.



Так, каждый дополнительный стакан молока в день снижал риск ишемического инсульта (вызван тромбом) на 5%, каждый стаканчик йогурта - на 9%. А вот активное потребление яиц повышало риск геморрагического инсульта. В целом вероятность инсульта была снижена у людей, много потреблявших клетчатки из фруктов и овощей.



Было установлено: 200 граммов фруктов и овощей в день снижают риск ишемического инсульта на 13%. Что касается яиц, то дополнительные 20 граммов в день (примерно треть большого яйца) повышали риск геморрагического инсульта на 25%.

