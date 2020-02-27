Данилов: у 89 украинцев, эвакуированных из Уханя, коронавирус не выявлен

Ни у одного из 89 эвакуированных украинцев, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не выявлен коронавирус COVID-2019, сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019", - говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в четверг утром.



Как отметили в СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, которые брались у эвакуированных украинцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.



Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, а следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.

