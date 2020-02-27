Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями - вице-премьер

Наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.



По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе.



"Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, - вице-премьер



Ранее Кулеба заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО. По его словам, вступление Украины в Альянс является вопросом времени. Также он отметил, что на данный момент Украина представляет интерес для Североатлантического альянса (НАТО).

