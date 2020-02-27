Эвакуированное авто теперь можно вернуть через Kyiv Smart City

Эвакуированное авто теперь можно вернуть при помощи мобильного приложения.



Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.



"Отныне в новой версии приложения от Kyiv Smart City есть функция возвращения авто, которое забрал эвакуатор. Обновление, которого все так долго ждали! Впервые в киевской истории вернуть авто можно в несколько кликов. Никаких скучных очередей в нескольких инстанциях, никаких нервов и потерянных часов жизни", - говорится в сообщении.



Водители могут уплатить штраф по телефону и забрать авто. К тому же, после обновления приложение поддерживает функции Touch ID и Face ID.

