СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Украину

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Москву на 9 мая посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.



Отмечается, что Трампа и Джонсон решение о визите в Москву еще не приняли. Дипломаты из соответствующих стран пытаются согласовать позицию, при этом частно выражая раздражение французским лидером Эммануэлем Макроном за то, что он не посоветовался с союзниками, прежде чем согласился поехать в Москву.



Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве, но без военного парада, вместе с совместным заявлением, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.



Другим вариантом является "сбалансирование" посещения Москвы участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая, говорится в материале.



Отмечается, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".



"Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве", - рассказал дипломат.

