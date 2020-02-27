Украина начала переговоры с Британией о безвизе

Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.



Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог.



"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двухстороннему соглашению политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза. Brexit может позитивно повлиять на торговое соглашение между Украиной и Британией, так как Великобритания будет пытаться диверсифицировать свои торговые отношения.

