Изготовить вакцину от коронавируса быстро не получится - институт Роберта Коха

Быстрое изготовление вакцины против нового типа коронавируса не получится, сообщил глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер.



"Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать его так быстро невозможно", - сказал Вилер в четверг на пресс-конференции в Берлине.



Он назвал ситуацию с вирусом "очень динамичной", при которой заболевание может распространиться быстро.



Вилер также заявил, что носить маски имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его "подхватить".



"Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно. Но для ежедневного пользования нет свидетельств того, что это помогает", - сказал он.



Также очень важно как можно чаще мыть руки. "Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки", - сказал он.



По данным института, в Германии подтверждено 10 случаев инфицирования, они отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

