Маколей Калкин сыграет в Американской истории ужасов

Американский актер Маколей Калкин снимется в популярном сериале Американской истории ужасов. Об этом стало известно из ролика, который опубликовал один из авторов сериала Райан Мерфи на своей странице в Instagram.



На кадрах появляются имена актеров, которые сыграли в 10 сезоне популярного сериала, и среди них оказался Калкин. Для актера это первая большая роль в телесериале.



Также известно, что в новом сезоне Американской истории ужасов появятся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.



Дата выхода юбилейного сезона Американской истории ужасов пока не сообщается.

