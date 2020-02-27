ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий.



Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.



По словам адвоката, в своем заявлении Шокин сообщил о давлении на него со стороны Байдена. "Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma", - отметил Телешецкий.



Он добавил, что соответствующее заявление было подано в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля, уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать данное производство.



Адвокат сообщил, что оно расследуется по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что, несмотря на указание Шокиным имени Байдена в заявлении, которое стало основанием для открытия дела, в самом производстве речь идет о "гражданине США", без указания имени.



Также адвокат напомнил, что ГБР расследует уголовные производства по заявлению Шокина о разглашении тайны досудебного расследования сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.



"Учитывая, что возможным фигурантом всех этих трех уголовных правонарушений является Джозеф Байден как человек, который, по нашему мнению, причастен ко всем этим событиям, считаем необходимым для эффективности расследования… объединить производства в одно, создать действенную следственную группу и группу опытных прокуроров, которые могли бы обеспечить расследование в разумные сроки", - подчеркнул Телешецкий.



Кроме того, адвокат добавил, что целесообразно привлечь американскую сторону к расследованию. С соответствующей просьбой, как уточнил Телешецкий, он обратится в Офис генпрокурора.



"Мы будем это делать обязательно. Это одно из приоритетных направлений в этом уголовном производстве, поскольку без применения механизмов международно-правового сотрудничества это производство расследовать невозможно", - пояснил он.



"Виктор Николаевич Шокин, исходя из высказываний, которые позволял себе Байден в публичной плоскости, имеет достаточные основания считать, что именно он (Байден - ИФ) является заказчиком, где-то исполнителем тех уголовных правонарушений, о совершении которых Шокин заявил правоохранительным органам Украины", - сказал адвокат.



Телешецкий также рассказал, что правоохранительные органы Греции расследуют факт отравления Шокина ртутью в 2019 году, сам экс-генпрокурор Украины также увязывает это покушение с Байденом.



"На сегодняшний день пока нет результатов расследования этого факта, у нас нет достаточных оснований утверждать… обращаться к правоохранительным органам Греции с ходатайствами или поручениями до того, как они установят объективную истину в всех обстоятельствах… Возможно, они появятся завтра-послезавтра", - добавил он.



Как сообщалось, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.



В конце января 2020 года Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад во время пребывания в Греции, после чего проходил длительный период лечения.



"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу… просил их расследовать… Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - рассказал он.

