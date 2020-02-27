В Китае сделали прогноз по окончанию вспышки коронавируса

Власти Китая намерены взять под контроль вспышку коронавируса к концу апреля. Об этом на пресс-конференции в четверг, 27 февраля, сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает Синьхуа.



"Благодаря всесторонним мерам, предпринимаемым центральным правительством, и совместным усилиям медиков со всей страны мы уверены, что распространение коронавируса будет под контролем к концу апреля", - сказал Чжун Наньшань.

