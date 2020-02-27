Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без понуждения – Лукашенко

Беларусь выступает за реальную интеграцию на классических принципах с Россией.



Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Белта.



«Мы остаемся, как всегда, благосклонны к реальной интеграции без понуждения к интеграции (срок в СССР «понуждение к интеграции). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем речь», – сказал Лукашенко.



Лукашенко вспомнил, как еще с первым президентом РФ Борисом Ельциным Беларусь всегда инициировала реальную интеграцию: «...наших государств – России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость».



«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», – отметил Лукашенко.

