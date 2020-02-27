Apple запрещает пользоваться айфонами отрицательным персонажам в фильмах - режиссер

Американская компания Apple не позволяет кинопродюсерам показывать, как отрицательные персонажи пользуются их продукцией.



Об этом режиссер фильмов "Ножи наголо", "Последние джедаи" и сериала "Breaking Bad" Райан Джонсон рассказал в интервью Vanity Fair, пишет The Verge.



Джонсон рассказал журналистам об одной из сцен в фильме "Ножи наголо", в которой героиня держит айфон.



"Не знаю, должен ли я говорить об этом. Такие слова могут навредить моей работе над следующим детективом. Но я все же скажу, потому что это значимая деталь. Apple позволяет показывать айфоны в фильмах, но, что очень важно, если вы будете смотреть детектив - "плохие парни" не могут ими пользоваться в кадре ", - сказал режиссер.

