Обсервацию в Санжарах продлевать не планируют

Минздрав не планирует продлевать срок обсервации эвакуированных из Китая в санатории Новые Санжары. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, которого накануне назначили главным санврачом Украины.



"Мы пользуемся только информацией ВОЗ. Поскольку сейчас проводится много исследований… Как только ВОЗ пересмотрит сроки обсервации, мы тоже пересмотрим", - сказал он.



Ляшко также рассказал о тест-системах, которые используют для проверки на коронавирус.



"Мы используем зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. У нас есть тест-системы, закупленные непосредственно Центром общественного здоровья, переданные ВОЗ, которые позволяют нам сейчас охватить около 3000 человек", - отметил он.



По его словам, параллельно "в нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы, которые также могут быть допущены к проведению исследований".



"Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, которые позволяют проводить диагностику в режиме реального времени", - сказал он.

