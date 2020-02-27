Пентагон поделится частотами 5G

Пентагон выступает против попыток телекоммуникационных компаний завладеть частотами C-диапазона для развертывания мобильных сетей 5G, передает C4ISRNET заявление главы американского военного ведомства Марка Эспера.



«Мы готовы поделиться этим. Мне сказали, что для этого существует технология. Я думаю, что это лучший способ двигаться вперед, чтобы мы могли сочетать экономические приоритеты и приоритеты национальной безопасности», — сказал чиновник.



Издание напоминает, что речь идет о полосе частот 3100-3350 мегагерц, на которых работают, в частности, военные радары AN/SPY-1.



