В Польше отрицают появление коронавируса в стране

Власти Польши опровергают информацию СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, приехавшей из Таиланда. С таким заявлением выступил в четверг, 27 февраля, представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, пишет Wpolityce.



По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.



Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная отдышка, она принимала антибиотики.



Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии.

