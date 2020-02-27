Суд признал юриста Маси Найема виновным в клевете на сотрудника Нацполиции

Шевченковский районный суд города Киева постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую Найем Маси-Мустафа разместил на личной странице в Facebook 2 и 3 сентября 2019 года. Информация касалась заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Об этом говорится в решении суда от 25 февраля 2020 года, копию которого у себя в Facebook опубликовал Евгений Шевцов.

Как сообщали СМИ, соответствующее заявление в суд сотрудник Нацполиции подал 10 сентября 2019 года.

В публикациях, которые суд признал недостоверными, Маси Найем утверждал, "что давление на профессора журналистики Валерия Иванова осуществляется силами и в угоду Е. Шевцова", а также о реформе Нацполиции и ее дискредитации.

Суд обязал Маси Найема на протяжении 5 календарных дней со дня вступления в законную силу решения опровергнуть на его странице в социальной сети Facebook ранее размещенную недостоверную информацию.

Примечательно, что в суде адвокат и юрист Маси Найем не защищал себя сам, а пользовался услугами адвоката.

Также Евгений Шевцов сообщил в Facebook, что подал еще одно исковое заявление против Маси Найема.