Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что завтра, 28 февраля, прибудет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), несмотря на политически мотивированные преследования.



"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", - сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке в четверг.



Он подчеркнул, что сегодня было получено решение Высшего антикоррупционного суда, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно его политического преследования.



"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу. За незаконным "решением суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной", - заявил Порошенко.



Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что давление и запугивание не изменят позиции партии на защиту европейского и евроатлантического выбора. "Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину", - резюмировал Порошенко.



Как сообщалось, 21 февраля Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.



Следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.



Исполнение вышеуказанных определения и постановления о приводе поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Обжалованию они не подлежат.



Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал решение суда о принудительном приводе на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.



26 февраля Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов Порошенко на решение о принудительном приводе его на допрос в Государственное бюро расследований.

