1,7 тыс. израильтян определили на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Порядка 1,7 тыс. израильтян в настоящий момент находятся на карантине из-за вспышки коронавируса, передал израильский телеканал 12.



Речь идет о разных формах карантина, то есть не все израильтяне, которые могли контактировать с зараженными, находятся именно в больницах. Некоторые должны провести 14 дней в изоляции у себя дома.



Ранее руководство Израиля запретило въезд в страну иностранцам из Италии в связи с распространением коронавируса. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение.

