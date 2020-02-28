Бойко занял второе место по уровню позитивного отношения

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко являются лидерами среди украинских политиков по позитивному отношению к ним украинцев. И если рейтинг главы государства стремительно падает, начиная с октября прошлого года, то к сопредседателю "Оппоплатформы" украинцы относятся стабильно.

Об этом свидетельствует данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.



Так, 21-25 февраля социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.



Оказалось, что к президенту Зеленскому позитивно относятся 47% украинцев, еще 24% отметили свое негативное к нему отношение. На втором месте оказался лидер партии "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко. По состоянию на февраль 2020 году положительно к нему относятся 23% опрошенных, отрицательно - 31% (в декабре прошлого года было 25% и 33%).



К председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%); к его коллеге Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41% (было 13% и 43%).



К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно - 36% (в декабре было 22% и 33% соответственно), к лидеру партии "Европейская солидарность", экс-президенту Украины Петру Порошенко – 14% положительно и 61% отрицательно (было 13% и 65%).



В феврале украинцы стали хуже относиться к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову: 21% опрошенных заявил, что относится к нему положительно (в декабре - 24%); 16% респондентов отметили отрицательное отношение к спикеру парламента (в декабре 11%).

