Starbucks возобновила работу 85% своих кофеен в Китае

Сеть кофеен Starbucks возобновила работу 85% своих заведений на территории Китая, временно закрытых в январе в связи со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в четверг обращении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона к сотрудникам.



"Мы наблюдаем начальные признаки улучшения ситуации в регионе ввиду снижения темпов выявления новых случаев [заболевания]", - отметил Джонсон. Он выразил надежду на то, что "со временем" посещаемость кофеен в Китае достигнет прежнего уровня.



Как уточнил Джонсон, "сейчас открыты 85% предприятий торговли [компании] в Китае". По состоянию на конец 2019 года их число достигало 4292. Показатель увеличился на 16% по сравнению с 2018 годом.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

