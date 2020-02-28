В России задержали украинца с арсеналом оружия

Сотрудники ФСБ задержали украинца с арсеналом оружия под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления на транспорте Следственного комитета России в четверг, 27 февраля.



Так, по их информации, в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников Таганрогской таможни.



По предварительной версии, в ноябре 2019 года сотрудники таможенного пункта Матвеев Курган не стали проводить осмотр автомобиля ГАЗ-2411. Они оформили заполненную водителем декларацию и тем самым разрешили ему въезд на территорию России.



Было установлено, что водитель Газели, который является гражданином Украины, провез в машине два автомата, две снайперские винтовки и 20 гранат. Однако позже сотрудники ФСБ задержали украинца с арсеналом.



В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.



Ранее сообщалось, что в России вынесли приговор бывшему участнику Правого сектора. Игорь Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом.

