В ДНР назвали новый план по Донбассу спекуляцией на конфликте

Новый план по возвращению Донбасса под контроль Киева, который ранее представила украинская партия "Голос", является очередной спекуляцией на конфликте, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев.



Ранее в четверг украинская партия "Голос" презентовала план по возвращению Донбасса. Он, в частности, предусматривает создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях.



"Сообщения о новых планах по возвращению Донбасса появляются с пугающей регулярностью… При этом совершенно игнорируется тот факт, что единственный реальный и имеющий юридическую силу план по урегулированию конфликта в Донбассе давно существует – это минские соглашения. Гарантом этого плана выступают Франция, Германия и Россия. Этот план одобрен Советом Безопасности ООН и пересмотру не подлежит", - сказал Медведев.



По его мнению, новый план – "очередная спекуляция на конфликте с целью повысить рейтинг или просто дать о себе знать, мелькнуть в средствах массовой информации".



"Всерьез воспринимать такие высказывания не следует. Они по умолчанию не реализуемы и озвучиваются просто для того, чтобы прозвучать. А все эти заявления о временных международных администрациях, полицейских миссиях и прочих украинских фантазиях не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны", - добавил Медведев.

