В ДНР считают, что Киев не способен реализовать отвод сил в Донбассе

Киев не способен выполнить поручения лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) и отвести силы и средства от линии соприкосновения, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров.



На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.



"Исходя из публичных высказываний и действий украинских представителей, напрашивается очевидный вывод, что Киев не способен выполнить ни одно поручение лидеров стран "нормандского формата", в числе которых обеспечение устойчивого режима прекращения огня и осуществление разведения на трех новых участках",- приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Никоноров отметил, что высказывания представителя Киева в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске противоречат логике. По его словам, в Киеве настаивают, что "разведение сил и средств якобы должно происходить от линии (соприкосновения) сентября 2014 года, несмотря на то, что в пункте 1 рамочного решения четко прописано, что разведение осуществляется с занимаемых позиций, то есть от фактической линии соприкосновения".



Никоноров полагает, что Киев изначально не планировал выполнять минские соглашения уже на этапе их подписания.

