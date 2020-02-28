Украинцы недовольны результатами борьбы с коррупцией

Более 80% жителей Украины не считают успешной борьбу властей с коррупцией в высших эшелонах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Ранее кабинет министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского отчитался в Раде о своей работе за 2019 год.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на ТОП-уровне, которая была ранее в стране, удалось искоренить.



"Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%). Видят успех 12% (в декабре было 17%)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС. Данные сравниваются с аналогичным опросом института, который проводился в декабре.



Остальные 5% респондентов не захотели отвечать, либо не определились с ответом.

Социологическое исследование также показало, что большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел. "Так считают 80% в феврале (в декабре было 71%). Отмечают успех только 11% (в декабре было 17%)", - добавили в КМИС.



Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 1,5 тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.

