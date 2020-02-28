Большинство украинцев выступили за возвращение обучения на русском

Более 70% граждан высказались за возвращение права граждан обучаться на русском языке по всей стране или в отдельных регионах, сообщили СМИ со ссылкой на данные социологического исследования Киевского международного института социологии.

Согласно результатам опроса, 33% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины.



Еще 40% выступили за обеспечение этого права не на всей территории страны, а в ее отдельных регионах, где большинство население этого желает.



Таким образом, отмечает издание, 73 процента респондентов высказались за право обучаться на русском языке либо в целом по стране, либо в русскоязчных регионах. При этом 24% опрошенных заявили, что государство не должно обеспечивать такого права.



Также 37% украинцев считают, что русскоязычным гражданам Украины необходимо обеспечить право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны, еще 31% – только в отдельных регионах, где большинство населения этого желает. Другие 28% заявили, что такого права быть не должно.



Опрос проводился на территории Украины с 21 по 25 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет. В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

