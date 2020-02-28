Коронавирус не остановить?

Триумфальное шествие вируса COVID-19 по миру начинает казаться неудержимым. Буквально на прошлой неделе вспышка национального масштаба приключилась в Иране и уже привела к дополнительным случаям заражения в Ираке, Омане и Бахрейне. Из-за вспышки вируса карантин объявлен в десяти городах на севере Италии. Один итальянский врач занес вирус на испанский остров Тенерифе, излюбленное место отдыха скандинавов, и о первых случаях заражения сообщили Австрия и Хорватия.

Тем временем вспышка в Южной Корее пошла в рост, и о новых случаях после неудачного карантина круизного судна сообщается в Японии.



Возможно, вирус незаметно распространяется во многих других местах. По оценкам группы моделирования из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), примерно две трети случаев, «экспортированных» из Китая, еще не выявлены.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему всячески избегает слова «пандемия» — предпочитая называть сегодняшний кризис «чередой эпидемий в разных частях света». Но многие ученые считают, что как его ни назови, окно для сдерживания в настоящее время почти наверняка уже закрылось. «Мне действительно кажется, что вирус вырвался из Китая и распространяется широко, — говорит эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай (Christopher Dye). — Теперь на перспективы сдерживания я смотрю гораздо более пессимистично». США грозит «серьезное нарушение повседневной жизни», предупредила 25 февраля глава группы по противостоянию коронавирусу при национальном Центре по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Мессонье (Nancy Messonnier): «Мы просим американскую общественность с нами сотрудничать и приготовиться к тому, что будет плохо».



Да и другие считают, что пришло время пересмотреть превентивные меры. До сих пор усилия по борьбе с вирусом были сосредоточены главным образом на сдерживании: замедлить распространение вируса в Китае, предотвратить его «экспорт» в другие страны, а когда пациенты уже пересекли границы — активно отслеживать всех, кто с ними контактировал, и изолировать их в течение двух недель. Но если вирус, получивший название SARS-CoV-2, уже стал глобальным, ограничения на поездки окажутся даже менее эффективны, чем меры по ограничению вспышек и снижению их воздействия — будь то закрытие школ, подготовка больниц или даже драконовский карантин наподобие введенного в китайских городах — милионниках.



«Пограничные меры будут менее эффективны — если вообще выполнимы — и основное внимание будет уделяться смягчению последствий, пока вакцина не станет доступной в достаточных количествах», — говорит бывший эксперт по биологической защите в Совете национальной безопасности США Лучана Борио (Luciana Borio), ныне вице-президент президент In-Q-Tel, некоммерческой фирмы венчурного капитала. «Сейчас борьба развернулась за то, чтобы смягчить удар, поддержать работоспособность системы здравоохранения и предотвратить панику, — добавляет разработчик моделей инфекционных заболеваний Северо-Восточного университета Алессандро Веспиньяни (Alessandro Vespignani). — Разброс возможных последствий — от тяжелого гриппозного сезона до чего-то более серьезного».



Единого мнения о том, насколько быстро можно будет ослабить ограничения на поездки, ознаменовавшие первую фазу эпидемии, среди экспертов нет. В начале этой недели общее число заболевших превысило 80 тысяч человек. Смертельных случаев пока зарегистрировано 2 тысячи 705, причем 97% из них в Китае. Некоторые страны дошли до того, что запретили все рейсы в Китай. США помещают в карантин любого, кто побывал в пострадавшей от вируса провинции Хубэй, и отказывают во въезде всем иностранным гражданам, посетившим Китай в течение последних 2 недель. Несколько стран ввели дополнительные ограничения против Южной Кореи и Ирана.



В каком-то смысле эти ограничения уже сработали, считают ученые. «Если бы не ограничения на поездки, привозных случаев заражения было бы гораздо больше», — говорит глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фочи (Anthony Fauci).



Многие эпидемиологи утверждают, что запретами на поездки времени не выиграешь, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с ними не согласна. Известная мудрость заключается в том, что запреты зачастую имеют неприятные последствия — в частности, нарушают поставки необходимых медикаментов и подрывают общественное доверие. И по мере того, как ширится список пострадавших стран, поддерживать запрет будет все труднее и труднее, а эффект от них будут все слабее: нет смысла тратить огромные ресурсы на защиту от случайного заражения, если у вас в стране уже тысячи зараженных. Кроме того, за ограничения приходится платить — и немало. Экономика Китая уже сильно пострадала от COVID-19, равно как и авиатранспортная отрасль. Китай экспортирует массу товаров, от фармацевтических препаратов до мобильных телефонов, а сбои в производстве влекут за собой серьезные проблемы в цепочке поставок.



«Смягчить ограничения на поездки прямо завтра же будет сложно с политической точки зрения и, наверное, не вполне разумно, — считает эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич (Marc Lipsitch). — Но уже через неделю, если ситуация будут меняться такими же темпами, как последние несколько дней, думаю, будет ясно, что ограничения перестали быть основной контрмерой».



Помогут локальные меры по сдерживанию, считает Брюс Эйлвард, последние две недели он возглавляет международную миссию в Китае. В пока не обнародованном отчете его группа пришла к выводу, что эпидемия в Китае достигла своего пика в период с 23 января по 2 февраля и что жесткие меры по сдерживанию эпидемии в провинции Хубэй, где свободы передвижения лишились по меньшей мере 50 миллионов человек, выиграли время на подготовку другим провинциям и в конечном счете предотвратили «сотни тысяч» других случаев: «Важно, чтобы другие страны учли их опыт и имели эти меры в виду — не обязательно полную и повсеместную блокировку, но столь же строгий подход».



Тем не менее, внутренние ограничения дорого обошлись Китаю в человеческом плане, считает специалист по глобальной политике здравоохранения юридического центра Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин (Lawrence Gostin). Назвав политику Китая «поразительной, беспрецедентной и средневековой», он говорит, что особенно обеспокоен душевным благополучием и психическим здоровьем жителей провинции Хубэй — мало того, что они по сути оказались под домашним арестом и интенсивным наблюдением, так еще и испытывают нехватку медицинских услуг. «В любой другой стране мира, кроме Китая, такое было бы немыслимо», — говорит он. (В Италии карантин введен в относительно небольших городах, а не мегаполисах).



По словам Дая, Китай постепенно снимает ограничения в регионах с более низким риском, и вирус может заразить огромное количество людей. «Даже если в Китае восстановится нормальная жизнь, можно ждать еще одного всплеска», — добавляет он.



Тем не менее, отсрочка может принести большую пользу, говорит Липсич. Она не только снизит нагрузку на больницы, но и позволит медработникам лучше себя защитить, выкроит больше времени на подготовку граждан и тестирование лекарств — а в перспективе и вакцин. «Если бы у меня был выбор: заразиться [COVID-19] сегодня или через полгода, я бы не раздумывая выбрал второе», — говорит Липсич. Сглаживание пика эпидемии снижает количество заболевших, отмечает он.



Некоторые элементы китайской стратегии определенно могут взять на вооружение другие страны. Новый анализ, опубликованный на сайте предварительной публикации medRxiv, чьим соавтором выступил Дай, эффективнейшими из китайских мер назвал остановку общественного транспорта, закрытие развлекательных заведений и запрет народных собраний. «Разумеется, прямых доказательств у нас нет, это ведь не эксперимент в контролируемых условиях, — говорит Дай. — Но эти меры, по всей видимости, сработали, и количество заражений снизилось». Другой вопрос, поможет ли закрытие школ. «Мы просто не знаем, какую роль в распространении эпидемии играют дети, — говорит Липсич. — Если у нас имеется хотя бы 100 или более случаев, этот момент следует изучить отдельно».



Отдельные страны могут решить, что свободному потоку людей лучше не мешать, школы и предприятия не закрывать, а от карантина городов отказаться. «Для общественного здравоохранения это довольно важное решение, — говорит Дай, — потому что, по сути, они говорят: „мы отпустим вирус на все четыре стороны"».



Чтобы лучше подготовиться к грядущему, больницы могут заранее заготовить защитные маски и оборудовать койками дополнительные боксы. Широкое применение вакцин против гриппа и пневмококковых инфекций поможет не только снизить размах респираторных заболеваний в системе здравоохранения, но и упростить выявление случаев COVID-19, имеющего сходные симптомы. Наконец, власти могут оповестить население, что важно тщательно мыть руки и оставаться дома, если заболели.



Что бы ни делал окружающий мир, главное — принять меры в самое ближайшее время, говорит Эйлвард. Он надеется, что другие страны будут учиться у Китая. «Главный урок: скорость — это все, — говорит он. — Знаете, что беспокоит меня больше всего? Усвоил ли окружающий мир урок скорости?»