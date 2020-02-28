Украина и Словакия с марта запускают виртуальный реверс газа

Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии с 1 марта 2020 года запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород" суточной мощностью 10 млн куб. м (104 ГВт-ч), сообщила пресс-служба ОГТСУ.



"В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения "Вельке Капушаны - Ужгород" запускают виртуальный реверс (backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину", - говорится в сообщении оператора.



ОГТСУ напоминает, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, соответственно он может быть прерван в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.



При этом в случае наличия интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей.



Как сообщалось, в конце января 2020 года глава ОГТСУ сообщил, что Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи", и ожидает его запуск из Словакии и Венгрии.



"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

