Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (в девичестве Прищепа), которая бегает на дистанцию в 800 метров, сдала положительную допинг-пробу.



Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.



В организме спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется.



Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.



Прищепа является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019). На Олимпийских играх в 2016 году заняла четырнадцатую строчку в беге на 800 метров.

