Цены на нефть упали до минимума за два года

Цены на нефть эталонных марок продолжают стремительно падать на фоне опасений из-за коронавируса.



Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель. Таким образом нефть Brent подешевела ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.



Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.



Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

