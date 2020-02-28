На Венедиктову открыли дело

Окружной административный суд г.Киева открыл производство по делу об обжалованию полномочий президента назначать временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает пресс-служба ОАСК в пятницу.



"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Шрама к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Истец просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у главы государства назначать временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований", - сказано в сообщении.



Так, суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.