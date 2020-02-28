Германия выделит €4 млн Красному Кресту в Украине

Германия выделит дополнительные 4 млн евро Международному комитету Красного Креста на гуманитарную деятельность в Украине. Об этом сообщил МИД ФРГ в пятницу, 28 февраля.



"Федеральное правительство увеличивает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в 2020 году дополнительно на 4 млн евро", - сказано в сообщении.



Деньги предоставят в дополнение к обещанным ранее 2 млн евро. Также предполагается, что в 2021 году будет выделено еще 2 млн евро. В целом с 2019 до 2021 года Германия выделит МККК на гуманитарную деятельность в Украине 12,3 млн евро.



Среди получателей помощи МККК много внутренне перемещенных лиц и семей, которые приняли беженцев. Еще одно направление работы - обеспечение населения чистой питьевой водой.



Деятельность также включает медицинскую помощь, закупку медикаментов, оборудования для больниц и других учреждений здравоохранения, обучение по оказанию первой помощи, обучение медицинского персонала, профилактические мероприятия, а также обеспечение продуктами питания и гигиены.

