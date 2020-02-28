Математики объяснили, как предотвратить распространение коронавируса

Ученые из университета Торонто в Канаде создали математическую модель распространения коронавируса, с помощью которой смоделировали, что пик эпидемии состоится в этом месяце - феврале, а снижение уровня заболеваний произойдет и без внешнего вмешательства, передает УНН со ссылкой на WP.



Ученые из канадского университета создали упрощенную математическую модель распространения коронавируса. Основным фактором заболеваемости является восприятие популяции. Согласно исследованию, базовое репродуктивное число COVID-19 оценивается в 2,3. Это означает, что каждый человек, зараженный вирусом, распространит его в среднем на 2,3 других в течении своей болезни.



В моделировании использовалась выборка 4 тысяч человек, без использования прививок, масок или карантина. По сценарию, после заражения люди либо полностью выздоравливают, либо умирают, также после заражения и выздоровления человек не может быть повторно заражен. При этом, треть людей с гипотетической болезнью носят защитные предметы, такие как маски и перчатки, которые значительно снижают вероятность дальнейшего распространения болезни.



Ученые отмечают, что чем выше репродуктивное число вируса, тем быстрее развивается эпидемия. При этом, если сравнить со вспышками кори, репродуктивное число по сравнению с коронавирусом от 12 до 18. Когда репродуктивное число будет меньше 1 – вирус прекратит распространяться. Однако, в реальном мире население не изолировано и инфицирование может происходить быстрее из-за передвижения людей.



Распространение эпидемии влияет на население равномерно, поэтому необходимо принимать меры, прежде всего в отношении людей, которые ежедневно контактируют с большим числом других людей – продавцы супермаркетов, врачи и так далее.



Таким образом, отмечают ученые, карантин эффективен, потому что он ограничивает количество людей, подверженных заболеванию. Этот сценарий показывает, что происходит, если карантин устанавливается быстро после обнаружения первых нескольких случаев.

