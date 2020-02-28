Повторно заразившиеся коронавирусом люди не заразны

Люди, повторно заболевшие коронавирусом после выздоровления, не распространяют его. Об этом заявила представительница Госкомитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун в пятницу, 28 февраля.



"В нескольких провинциях Китая зафиксированы случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный. После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса", - сказала Яньхун.



Накануне издание China Daily сообщило, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус.

