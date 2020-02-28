Повторно заразившиеся коронавирусом люди не заразны

Повторно заразившиеся коронавирусом люди не заразны

Люди, повторно заболевшие коронавирусом после выздоровления, не распространяют его. Об этом заявила представительница Госкомитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун в пятницу, 28 февраля.

"В нескольких провинциях Китая зафиксированы случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный. После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса", - сказала Яньхун.

Накануне издание China Daily сообщило, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус.