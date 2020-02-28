Турция направила дополнительные войска в Сирию

Армия Турции направили в сирийскую провинцию Идлиб военную колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники, сообщае газета Sabah в пятницу. 28 февраля.



По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.



Кроме того сообщается, что со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения.



По данным издания, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

