Гаврилюк объяснил, как его "занесло" в таксисты

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк рассказал, как он стал таксистом.



Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.



«Если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и ни от какой работы не отрекаюсь. Поэтому пока так», - написал Гаврилюк.



Также Гаврилюк написал, что не собирается давать интервью журналистам, ведь «не понимает ажиотажа к нему из-за новой работы.

