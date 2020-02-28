Дробович: части украинцев нужно объяснить, почему "серп и молот" запрещены

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что часть украинцев не до конца осознает связь между жертвами коммунистического режима и декоммунизацией, и важно объяснить, что СССР – не только дороги и промышленность, но и репрессии. Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус", передает УНН.



"Часть украинцев не до конца осознает связь между жертвами коммунистического режима и декоммунизацией. Важно объяснить людям, что серп и молот – запрещенный символ, потому что СССР – это не только построенные дороги и промышленность, но и миллионы жертв, система доносов, ГУЛАГ, репрессивная психиатрия, военные интервенции, цензура и атмосфера страха", - отметил он.



По словам Дробовича, глубокое понимание подобных вещей может упредить повторение страшных страниц истории.



"Украина сегодня – воюющая страна, а во время войны легко забыть, что государство не может быть выше человека. Тут достаточно вспомнить плачевный пример СССР. Только глубокое понимание подобных вещей может упредить повторение страшных страниц истории", - добавил он.



Среди приоритетов в работе нового председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича - работа с декоммунизации, признание Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене, создание мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства.

