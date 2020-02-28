Чем хороша горчица и как ее выбрать? Советы экспертов «Полезной программы»

На «Интере» вышел выпуск «Полезной программы» о горчице – самой популярной приправе на украинской кухне. С ней даже самые простые угощения становятся по-настоящему пикантными. Дижонская, американская, баварская... Одна лучше всего подходит для салатов, другая – для хот-догов, а какая-то – идеально подчеркнет вкус мяса. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать горчицу и чем этот продукт полезен для нашего организма.



«Если бы существовала награда «Самая универсальная приправа», лично я отдал бы ее горчице, – признается Александр Лукьяненко. – Это же просто незаменимая вещь в доме! Ее можно добавить к мясным блюдам и изысканным салатам. С помощью горчицы можно вымыть посуду и до блеска очистить окна. А при простуде можно добавить в тазик с горячей водой, чтобы попарить ноги, или насыпать сухую горчицу в носки».



В зернах горчицы содержится много полезных микроэлементов: белок, ненасыщенные жиры, витамины и минералы, которые оказывают на организм положительное воздействие:

– улучшают кровообращение;

– выводят из организма вредный холестерин;

– улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем;

– нормализуют повышенное артериальное давление;

– стимулируют пищеварительные функции и способствуют быстрому расщеплению жирной пищи;

– укрепляют иммунитет;

– нейтрализуют токсины;

– улучшают память.



«Что касается побочных действий, то они могут возникать при чрезмерном и неконтролируемом употреблении горчицы, – говорит гастроэнтеролог Галина Салтыкова. – Горчица – это приправа, поэтому нельзя заменять ею обычную еду. Она обладает раздражающим эффектом на слизистые и может вызвать ожог. Желательно употреблять не более 2 чайных ложек продукта в день».



Также в «Полезной программе» эксперт по качеству и безопасности продуктов Мария Янчик рассказала, от чего зависит вкус горчицы и как выбрать хороший натуральный продукт:



1. В состав качественной горчицы обязательно должны входить горчичные зерна или семена, а не горчичный порошок. А также винный или спиртовой уксус вместо столового. Натуральный продукт не должен содержать растительного масла, консервантов, красителей, стабилизаторов, ароматизаторов, а также муки и других примесей.



2. Натуральная горчица должна иметь приятный светло-желтый или желто-коричневый цвет. Серый цвет приправы указывает на то, что она приготовлена из горчичного порошка, а не из зерен или семян. А консистенция качественной горчицы должна быть однородной, без комочков и расслоений.



3. Семена горчицы делятся на 3 вида: белые или желтые, коричневые и черные. При этом чем темнее зерна, тем более острым будет вкус у готовой приправы. Однако производители не указывают, из какого сырья изготовлен их продукт. На этикетке упаковки обычно указана только степень остроты горчицы: острая, неострая или средней остроты.



4. Горчицу желательно покупать в прозрачной стеклянной банке, а не в пластмассовой и не в тюбике. В прозрачной стеклянной банке видны консистенция и цвет продукта. Если горчица покрыта темной корочкой или на поверхности образовались пузырьки и масляные капли, значит, продукт испорчен.



5. При выборе горчицы обратите внимание на срок годности: он не должен превышать 45 дней. Если производитель указал более длительный срок, значит, в горчицу добавлены дополнительные консерванты.

