В Киеве врачи провели учения из-за коронавируса

В Киеве определили семь больниц, которые примут людей с симптомами коронавируса, и провели учения по выявлению и противодействию заболевания. Об этом сообщают Українські Новини.







В частности, учения прошли на территории Александровской клинической больницы. В процессе к инфекционному корпусу привезли на карете скорой помощи человека якобы с подозрением на коронавирус. Его провели медики в желтых защитных костюмах. После этого происходящее внутри инфекционного корпуса транслировалось журналистам по телевизору. Карету скорой помощи продезинфицировали.



Работники больницы отметили, что подобные учения проходят уже около месяца, медучреждение достаточно хорошо оборудовано всем необходимым, а сам коронавирус не опаснее, чем грипп.



Перед учениями мэр Киева Виталий Кличко отметил, что важно информировать граждан о коронавирусе, чтобы избежать паники. Также в Киеве определили семь больниц, в которые будут госпитализировать людей с подозрением на коронавирус.



Известно, что три больницы оборудовали для детей, еще в три будут госпитализировать взрослых, а в одну будут привозить беременных. Среди всех больниц столицы выбрали Александровскую больницу, Киевскую № 4 и № 9, детские больницы № 1 и № 2, а также детскую инфекционную больницу.



Сообщается, что в Киеве работают две специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус. Больным подготовили 500 коек - 237 для взрослых, 200 для детей и 63 для беременных.

